A conquista da Supertaça e as duas vitórias em três jornadas podem mascará-lo, mas o início de temporada do Benfica tem sido algo atribulado. Entre a derrota no Bessa no arranque do Campeonato, os triunfos tirados a ferros contra Estrela da Amadora e Gil Vicente e um mercado onde o teórico guarda-redes titular foi vendido, os encarnados não têm beneficiado da tranquilidade da época passada.

A janela de transferências fechou esta sexta-feira e o Benfica aproveitou para remendar a esquerda da defesa, para onde Jurásek foi contratado mas não tem sido opção e de onde saiu Ristic, com Aursnes a funcionar enquanto autêntico canivete suíço nos últimos jogos. O experiente Bernat foi a solução, num dia em que Vlachodimos saiu para o Nottingham Forest e ficou completamente assumido que Roger Schmidt terá de gerir a baliza entre o jovem Samuel Soares e o reforço Trubin.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-V. Guimarães, 4-0 4.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Benfica: Samuel Soares, Alexander Bah (João Victor, 65′), Otamendi (Morato, 83′), António Silva (Tomás Araújo, 90′), Fredrik Aursnes, João Neves, Kökçü, Di María, João Mário (David Neres, 65′), Rafa, Musa (Arthur Cabral, 83′) Suplentes não utilizados: Trubin, Tengstedt, Chiquinho, Florentino Treinador: Roger Schmidt V. Guimarães: Bruno Varela, Jorge Fernandes, Manu, Mikel Villanueva (André André, 83′), Miguel Maga (Zé Carlos, 45′), Tiago Silva (Tomás Händel, 45′), Dani Silva, João Mendes, Afonso Freitas, André Silva (Nélson da Luz, 59′), Jota Silva (Safira, 71′) Suplentes não utilizados: Charles, Tomás Ribeiro, Adrian Butzke, Tounkara Treinador: Paulo Turra Golos: Jorge Fernandes (ag, 11′), Di María (33′), Kökçü (45+5′), Fredrik Aursnes (46′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Tiago Silva (17′), a Alexander Bah (31′), a Jota Silva (40′), a Otamendi (60′), a Tomás Händel (79′), a Afonso Freitas (90+4′); cartão vermelho direto a João Mendes (19′)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.