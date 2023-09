Olhando para aquilo que tinha sido a sessão de treinos para o Grande Prémio da Catalunha, era impossível não perceber que o resultado final não refletia o rendimento dos pilotos em pista. Ou, neste caso, de forma mais prática, era impossível passar ao lado do nome de Miguel Oliveira, que era um dos mais rápidos e até mais confortáveis em pista mas que não foi além do 14.º lugar fora da Q2 direta por uma bandeira amarela na parte final da confusão que impediu que regressasse aos lugares onde tinha andado (sendo que nos 20 minutos iniciais até liderou com o melhor tempo). Se dúvidas existissem, era só uma questão de tempo.

Já depois de ter sido o mais rápido dos treinos livres da manhã que contam sobretudo para corrigir todos os pormenores tendo em vista a qualificação e as duas corridas mas que tiveram também uma pequena queda sem consequências para o piloto português na curva 5, Miguel Oliveira voou na Q1 com a volta mais rápida a ficar perto do recorde de pista estabelecido na véspera por Aleix Espargaró e não ficou mesmo por aí, conquistando a melhor qualificação do ano com o terceiro melhor tempo que lhe permite sair pela primeira vez da primeira fila não só para a corrida de domingo mas também na corrida sprint de sábado.

“Foi uma manhã muito interessante, tive uma queda na curva 5, recuperei bem disso, senti-me agora muito confortável na moto e estar na primeira linha da grelha é um bom indicador para a corrida. Agora, é ter um bom arranque e tratar de fazer bem do trabalho”, comentou na zona de entrevistas rápidas dos pilotos que ficaram na primeira linha, com Pecco Bagnaia a ser o mais rápido e Aleix Espargaró a ficar em segundo.

