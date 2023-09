Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Fundação Nobel deu um passo atrás e anunciou que vai reverter a decisão de convidar os embaixadores da Rússia, da Bielorrússia e do Irão para a cerimónia de entrega de prémios deste ano, que vai decorrer em Estocolmo.

“Escolhemos repetir a exceção do ano passado à prática regular e não convidar os embaixadores da Rússia, Bielorrússia e do Irão”, refere o organismo num comunicado publicado no site oficial.

No ano passado, face ao início da invasão russa da Ucrânia, o organismo, que organiza anualmente a entrega dos prémios Nobel, decidiu não convidar representantes de Moscovo e Minsk, além de Teerão, que lidava com protestos nacionais desencadeados pela morte de uma jovem curda às mãos da polícia da moralidade. No entanto, este ano a fundação sueca tomou a decisão de seguir um rumo diferente e na quinta-feira anunciou que iria voltar a estender convites a todos os embaixadores de países representados na Suécia.

A decisão foi alvo de controvérsia, com quatro dos oito partidos com assento parlamentar a prometeram boicotar a cerimónia e críticas duras vindas da Ucrânia. O diretor executivo da Fundação Nobel chegou a garantir que não o organismo não iria reverter a decisão, defendendo que “as conquistas reconhecidas pelo Prémio Nobel exigem abertura, intercâmbio e diálogo entre pessoas e nações”, mas este sábado o comité anunciou o passo atrás.

A fundação disse que desde o início o seu objetivo passava apenas por tentar difundir ao máximo as mensagens e os valores que o prémio Nobel representa, mesmo aos países que não os partilham, mas admitiu que as fortes reações na Suécia “ofuscaram completamente esta mensagem”.

A Ucrânia foi dos primeiros países a celebrar a mudança de postura do comité. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia descreveu a retirada do convite ao embaixador russo e bielorrusso para a cerimónia do Prémio Nobel como “uma vitória para o humanismo”.