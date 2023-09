Mau tempo: granizo na Serra da Estrela e chuvas fortes com inundações em Trás-os-Montes

O mau tempo voltou a fazer sentir-se no norte do país. Na região de Trás-os-Montes, as chuvas fortes provocaram inundações e constrangimentos à população e, na Serra da Estrela, a queda de granizo afetou as localidades circundantes.

Ao início da tarde, eram já várias as imagens que iam sendo partilhadas nas redes sociais, e que davam conta dos estragos provocados pelo mau tempo.

Em Mirandela, a enxurrada e a queda de granizo alagou as estradas do município e dificultou a circulação:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mirandela

????Via WhatsApp pic.twitter.com/EaoKNlvJS8 — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) September 2, 2023

Mirandela pic.twitter.com/9FLYJLFofG — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) September 2, 2023

Na Serra da Estrela, caiu um autêntico manto branco sobre região montanhosa. Imagens de videovigilância do ponto mais alto da serra, bem como do conhecido restaurante “A Torre”, no ponto mais alto da região, atestam bem a extensão da neve e granizo.