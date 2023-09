O cenário não era nada animador para Miguel Oliveira depois dos treinos livres desta sexta-feira no Grande Prémio da Catalunha. Além de ter falhado o acesso direto à Q2, o português ficou-se por um modesto 14.º lugar. “Tive um dia fantástico, com exceção dos últimos dez minutos do time attack. Estou mesmo envergonhado por não termos conseguido melhorar, mas estou certo de que, juntamente com a equipa, vamos conseguir trabalhar na mota antes da qualificação, de forma a tentar a entrada na Q2 e ser o mais rápido possível”, disse em declarações facultadas pela equipa do piloto.

Comparando-se com a Aprilia, os pilotos da Ducati vinham-se queixando de problemas de tração na pista. A Q1 trouxe um Miguel Oliveira surpreendentemente rápido, alcançando o melhor tempo (1.38,789). Marc Márquez seguiu com o Falcão no acesso à Q2. O português continuava a destacar-se. Até bem perto do fim, o tempo que Oliveira havia conseguido na Q1 era melhor do que o do líder da Q2 sem que as condições da pista se tivessem alterado substancialmente. Ficava em aberto que se nos instantes finais o corredor de Almada se conseguisse aproximar do melhor registo individual podia garantir um bom lugar na grelha. A marca de 01.38,748 foi a terceira melhor de toda a sessão, apenas atrás de Aleix Espargaró (01.38,743) e de Francesco Bagnaia (01.38,639). Miguel Oliveira conseguiu assim um lugar na primeira fila para o sprint e para a corrida principal.

“Esta manhã pensava que era possível meter-me na Q2”, explicou o piloto da Aprilia à Sport TV após a qualificação. “Fazer primeira fila, achava um bocadinho mais complicado. Estou muito contente. A equipa acabou por fazer algumas modificações na mota que ajudaram bastante. Eu também consegui melhorar bastante a condução desde ontem e encontrar-me bem com as condições. Meter-me na primeira fila é bastante positivo para nós. Agora, durante a sprint e durante a corrida, ver o que é possível fazer. Sem dúvida que sair da primeira fila já é uma ajuda grande”.

A qualificação confirmou o que se vinha a verificar. Francesco Bagnaia, líder do campeonato, foi o único piloto da Ducati nos quatro primeiros lugares. Para Miguel Oliveira, um bom registo na qualificação significava a obtenção de pontos que tanta falta têm feito para que, a sensivelmente meio do campeonato, o Falcão se encontrasse numa posição melhor que 15.º (40 pontos). Partindo de terceiro para a corrida de sábado e para a corrida de domingo, estavam então abertas perspetivas para a obtenção de um bom resultado na Catalunha. “Não vou dar meia volta de avanço a ninguém. É uma boa ajuda. Vamos analisar bem o que temos que escolher para a tarde. As condições estão um bocadinho traiçoeiras. Caíram algumas gotas durante a Q1. Escolher o melhor a nível do setting da mota e também dos pneus, depois, divertir-me na corrida”, lançou junto da Sport TV.

Na corrida sprint, com 12 voltas, Miguel Oliveira desceu para sétimo logo no arranque. Maverick Viñales, pelo contrário, saltou para segundo, imediatamente atrás de Francesco Bagnaia que defendeu a pole-position. Ao mesmo tempo, o português tentava minimizar os danos de uma má partida e colocou-se em quinto, à frente de Jorge Martín e de Marco Bezzecchi. Aleix Espargaró conseguiu voltar a segundo e começou a perceber-se que o vencedor ia sair do duelo entre o espanhol e Bagnaia.

A meio da corrida, Miguel Oliveira estava já a mais de um segundo e meio do grupo que o perseguia. Na frente, Aleix Espargaró conseguiu mesmo subir a primeiro, de onde não mais saiu, com uma ultrapassagem pelo interior numa curva à direita, deixando o italiano sem possibilidade de continuar a resistir. Bagnaia teve que suar para se defender de Maverick Viñales, mas conseguiu mesmo o segundo lugar. Miguel Oliveira cedeu na últimas voltas perante Jorge Martín e terminou em sexto, somando quatro pontos. Na corrida deste domingo, o piloto português volta a partir de terceiro.