DJ Marfox tinha 17 anos em 2006 quando a compilação “DJs di Guetto Vol.1”, recentemente reeditada, foi disponibilizada ‘online’ de forma gratuita. Com os DJ Nervoso, Jesse, Fofuxo (hoje conhecido como F Flava), N.K. e Pausas formou o coletivo DJs di Guetto, que tinha “o melhor das periferias de Lisboa”.

Todos tínhamos algo em comum: queríamos ser DJ, queríamos ser produtores. Fomos unindo forças, trabalhando em conjunto, tentando sempre dar a melhor versão e visão do que, para nós, era um ‘kuduro’ feito em Lisboa, ou uma batida. Tentámos sempre dar a nossa visão sobre como seria um funaná mais europeu, uma tarraxinha ou um ‘ragga’. Tudo o que fosse tendência, que nós sentíssemos que as periferias dariam uma resposta ao que estávamos a criar, tentávamos inovar, tentávamos pôr a nossa visão de mundo”, recordou Marfox (Marlon Silva) em entrevista à Lusa.

Dos seis, apenas um nasceu em África, Nervoso, em São Tomé. Os restantes nasceram em Portugal. Marfox e Nervoso cresceram na zona de Loures, Jesse e Fofuxo na linha de Sintra, N.K. na zona de Oeiras e Pausas na Margem Sul.

Muitas vezes tentavam criar músicas como as que chegavam de Angola, mas não conseguiam. “Por mais que quiséssemos criar um funaná, íamos sempre criar algo mais parecido com o que ouvíamos na rádio e na televisão”, contou Marfox.

A música, a que muitos hoje chamam batida de Lisboa, “nasce dessa tentativa de criar algo que estava num continente distante [África] e com outras influências rítmicas”.

A compilação editada em 2006 é “a maior representação” daquilo que os seis ouviam em casa e fora dela, na escola, na rádio, na televisão.

“A nossa música é o melhor desses dois mundos. Conseguimos extrair o melhor dos dois e juntar. Por isso é que esta compilação acabou por ser um marco e teve um impacto grande nas periferias”, disse.

Marfox recorda que, na escola, o grupo agradava não só à comunidade africana, mas também aos portugueses, indianos, ciganos: “Toda a gente queria ouvir DJs di Guetto”.

O DJ e produtor acredita que “toda a gente se sentia meio que representada a ouvir aquela música, uns diziam ‘isto tem algo de techno’ e outros ‘não, isto é kuduro'”.

O som que faziam acabou por extravasar as periferias de Lisboa e até as fronteiras de Portugal.

Sinceramente não estávamos à espera [do impacto que teve]. Só quisemos compilar as nossas melhores faixas e dar às pessoas. Depois, as músicas começaram a ir para outros países, como Espanha, França, Luxemburgo, Inglaterra”, referiu Marfox.