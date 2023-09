“Acabou-se”. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, voltou a criticar Luis Rubiales e sugeriu este sábado que as consequências do comportamento do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que beijou sem consentimento a jogadora Jeni Hermoso na sequência da vitória da seleção na final do Campeonato do Mundo, podem estar para vir.

“A marca Espanha é a reação exemplar dos jogadoras da seleção espanhola e a reação espetacular da sociedade espanhola, que com elas disse ‘acabou’. E esse ‘acabou’ tem todas as consequências para os dirigentes que têm estado envolvido nestes infelizes acontecimentos“, afirmou o líder do PSOE, citado pelo jornal El Mundo. Sem nunca citar diretamente Rubiales, Pedro Sánchez afirmou que “não se pode querer representar a Espanha com comportamentos e discursos que envergonham”.

Num evento do PSOE em Málaga, Sánchez disse ainda que as jogadoras espanholas deram uma lição ao mundo ao decidirem deixar de vestir a camisola da seleção nacional enquanto a direção da federação de futebol continuar em funções. “As nossas jogadoras ganharam duas vezes: uma no campo e outra dando uma lição ao mundo, uma lição de igualdade entre homens e mulheres”, declarou o dirigente socialista.

“Há muito tempo eram muito poucos os que se colocavam na linha da frente da luta pela igualdade entre homens e mulheres, mas hoje existe uma onda imparável que decidiu não se submeter aos namorados, maridos, chefes e presidentes desportivos. Acabou”, sublinhou. “Há milhões de homens comprometidos com vocês. Vamos fazer isto juntos porque a Espanha é um país feminista”, acrescentou.

Misturando uma dose de política nacional ao assunto, Sánchez aproveitou para contrapor o compromisso a favor da igualdade com o perigo para essa luta que considera serem os pactos do governo entre o PP e o Vox, o último assinado na sexta-feira na região de Múrcia. “Se há igualdade que está em risco é a de homens e mulheres, como consequência dos acordos que o PP e o Vox estão a alcançar”, disse ainda, segundo o El País.

Sánchez considerou também que o caso não prejudicou a imagem externa de Espanha, que apresentou uma candidatura à organização do mundial masculino em 2030, conjuntamente com Portugal e Marrocos.

As declarações de Sánchez surgem um dia depois de ter sido confirmado que o Conselho Superior do Desporto não pode destituir Rubiales do cargo, uma vez que o Tribunal Administrativo Desportivo decidiu classificar a atuação do líder da federação como grave e não muito grave.

A FIFA, que reúne as federações de futebol nacionais a nível mundial, abriu um inquérito disciplinar contra Rubiales e suspendeu-o durante 90 dias enquanto decorre o processo.

Na sexta-feira à noite, Luis Rubiales, que se tinha mantido em silêncio desde o discurso de há uma semana, voltou a insistir, num comunicado publicado pelo jornal El Mundo, na versão de que o beijo foi consentido — algo que Hermoso já negou por várias vezes. Rubiales condenou ainda o que descreveu como “um linchamento político e mediático sem precedentes” a nível nacional e mundial.