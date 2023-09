Uma década inteira. Há 10 anos, desde 2013, que o Benfica não perde com o V. Guimarães: são 28 jogos consecutivos sem qualquer derrota, já que a última vitória dos vimaranenses contra os encarnados foi na final da Taça de Portugal de 2012/13, no Jamor. Na Luz, é preciso recuar até 2009 para encontrar um triunfo do V. Guimarães contra o Benfica.

A história continuou este sábado, com a equipa de Roger Schmidt a golear o conjunto de Paulo Turra — que ficou condicionado logo na primeira parte devido à expulsão de João Mendes, numa altura em que já estava a perder devido a um autogolo de Jorge Fernandes. O Benfica marcou de fora de área pela primeira vez esta temporada, com Kökçü a assinar um grande golo para se estrear a marcar em Portugal, e os encarnados somaram a terceira vitória consecutiva no Campeonato.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Roger Schmidt sublinhou a importância do triunfo. “Foi um jogo importante porque surge antes da pausa para as seleções. A partir de agora é importante ganhar sempre, porque já perdemos no Campeonato. Os jogadores jogaram com grande felicidade e mobilidade. Podíamos ter marcado mais golos, mas estamos felizes com a vitória”, começou por dizer o treinador alemão.

“O que fizemos hoje foi mostrar união em tudo aquilo que fizemos. Tivemos bons momentos no ataque, mas também não demos muitas oportunidades para o V. Guimarães contra-atacar. Todos os jogadores estiveram bem”, acrescentou, garantindo que a temporada vai acelerar a partir de agora. “As pausas para as seleções tiram-nos sempre 50% dos jogadores. Depois da pausa vamos começar a jogar a cada três dias e hoje mostrámos que estamos a preparar-nos para esse período. A partir de agora é que a época vai começar”, explicou Schmidt.

Já Fredrik Aursnes, que se estreou a marcar esta temporada e terminou o encontro com a braçadeira de capitão, foi eleito o Homem do Jogo. “Foi um bom jogo. Ficou diferente depois do cartão vermelho, mas continuámos concentrados e com o foco certo. Marcámos quatro golos e foi uma boa noite. Talvez tenha tido um pouco de sorte no remate, mas foi bom marcar naquele momento”, atirou, garantindo que se sente confortável a jogar adaptado a lateral. “Estou confortável na posição, tenho bons companheiros perto de mim e isso facilita”, terminou.