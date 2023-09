Por um lado, a “inveja” de não estar onde andam os outros. Por outro, a “gula” de fazer mais para chegar a esse ponto à frente de todos os outros. O primeiro jogo grande da nova temporada chegava este domingo à Pedreira com o contexto ideal para mais um encontro eletrizante como o da última época (3-3), tendo um Sp. Braga nas estrelas depois do regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões após a vitória no playoff frente ao Panathinaikos e um Sporting na lua com um início só com vitórias e a recuperar nomes que pareciam de vez desaparecidos em combate como o de Paulinho. Não sendo decisivo, por chegar numa fase ainda precoce da campanha, teria a sua importância para o que se seguiria daqui para a frente e quem ganhasse voltaria a encher de novo o balão para o primeiro ciclo a seguir à seleções que trará jogos a meio da semana.

