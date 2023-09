Um acidente em cadeia no estado brasileiro do Paraná resultou na morte de pelo menos cinco pessoas, confirmou na manhã deste domingo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do país. A colisão envolveu mais de 50 viaturas, resultando ainda num número não especificado de feridos.

O acidente aconteceu por volta das 14h30 locais deste sábado (18h30 em Lisboa), num contexto de mau tempo e pouca visibilidade na estrada federal BR-277, que liga as cidades de Curitiba e Ponta Grossa. O acidente em cadeia provocou congestionamentos ao longo de 20 quilómetros de estrada.

Esta manhã, o trânsito continuava cortado no sentido Ponta Grossa; no sentido Curitiba, a circulação foi restabelecida, mas segue congestionada. Membros dos bombeiros, polícia militar e de investigação permanecem no local a resolver a situação e a apurar as causas do acidente em cadeia, de acordo com o Estadão.

Várias pessoas tiveram de ser assistidas em hospitais próximos. Até ao momento, a PRF não ofereceu uma estimativa do número de feridos. Já a Secretaria de Segurança Pública do Paraná indicou que foram assistidas pelos bombeiros no local 16 pessoas, algumas com ferimentos graves. A mesma fonte adiantou que as vítimas mortais estão em processo de ser identificadas.

Entre as dezenas de veículos, ligeiros e pesados, estavam vários camiões, tendo um deles chegado mesmo a pegar (fogo), bem como um autocarro que transportava uma equipa de futebol de sub-17, que escapou ilesa.