O Flamengo foi vencer ao terreno do Botafogo, líder do campeonato brasileiro de futebol, por 2-1, no sábado, impondo nova derrota ao treinador Bruno Lage, a segunda seguida, em jogo da 22.ª jornada do Brasileirão.

Um golo na própria baliza de Marlo Freitas, aos dois minutos, deu vantagem ao ‘mengão’, o ‘fogão’ empatou, aos 19, por Victor Sá, e Bruno Henrique assegurou o triunfo do Flamengo, aos 73, após o qual o técnico português colocou o lugar à disposição da direção.

Mesmo após a terceira derrota na prova, a primeira em casa, o Botafogo permanece destacado na liderança, com 51 pontos, mais 11 do que o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, e mais 12 do que o Flamengo, terceiro classificado.

O Botafogo tinha perdido pela primeira vez sob o comando de Bruno Lage, ao 11.º jogo, na quarta-feira, quando saiu derrotado terreno dos argentinos Defesa y Justicia, por 2-1, e eliminado da Taça sul-americana de futebol.

Após 12 jogos no comando do Botafogo, no qual sucedeu ao compatriotas Luís Castro, Bruno Lage soma agora duas derrotas, contando, nos restantes encontros, quatro vitórias e seis empates.

Na conferência de imprensa após o desaire com o Flamengo, Lage colocou o seu lugar à disposição da direção do clube, que, após uma reunião com o treinador português, decidiu mantê-lo no cargo.

Sobre essa coisa de só olharem para o meu percurso no Botafogo, acho que é uma pressão muito grande sobre os jogadores. E isso eu não admito. Só há uma forma de libertá-los dessa pressão. E por isso estou aqui perante vocês. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente”, afirmou Lage.

Depois de admitir que abdicaria dos prémios e do contrato até dezembro, o antigo treinador de Benfica e Wolverhampton abandonou a conferência de imprensa com a mesma mensagem: “O que não posso permitir é que a pressão que está sendo exercida sobre mim seja exercida sobe meus jogadores. É isso que eu tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado”.

Segundo conta a Globo, o diretor de futebol André Mazzuco e o head scout Alessandro Brito “levaram um susto com a declaração” e saíram a correr da sala da conferência para falar com Lage que se explicou aos dirigentes, dizendo que sente ansiedade nas decisões pela pressão que tem sobre si desde que chegou ao Botafogo que continua em primeiro no brasileirão. E, segundo a Globo, terá assumido que a intenção não era demitir-se, mas apenas colocar o foco no treinador, protegendo a equipa.

O jornal brasileiro diz que o acionista do clube, o norte-americano John Textor, participou na conversa telefonicamente, concordo com o respaldo ao treinador que ainda admitiu voltar à conferência de imprensa o que acabou por não acontecer.