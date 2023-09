O Boavista assumiu este domingo, provisoriamente, a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no terreno do Estoril Praia, em jogo da quarta jornada.

Pedro Malheiro (quatro minutos) e Tiago Morais (51) marcaram os golos dos portuenses, sendo que, pelo meio, Alejandro Marqués empatou para os estorilistas (34), num encontro que consumou o melhor arranque de campeonato dos boavisteiros nos últimos 28 anos, desde 1995/96.

Com três vitórias e um empate, o Boavista está no primeiro lugar, com 10 pontos, mais um do que Benfica, FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães, embora dragões e leões ainda joguem este domingo, enquanto o Estoril Praia averbou a terceira derrota e é 16.º, com três pontos.