30 milhões de euros. Foi quanto rendeu a taxa turística cobrada por várias autarquias nos primeiros seis meses deste ano. De acordo com um levantamento do Dinheiro Vivo, o valor cresceu 47% face ao primeiro semestre do ano passado, tendo sido a primeira vez que ultrapassou os montantes arrecadados antes da pandemia (mais 38% que no mesmo período de 2019).

Há várias autarquias a aplicar a taxa turística e o número tem vindo a aumentar. Segundo o Dinheiro Vivo, Braga, Cascais, Faro, Lisboa, Mafra, Óbidos, Porto, Santa Cruz (Madeira), Sintra, Vila Nova de Gaia e Vila Real de Santo António já cobravam a taxa, tendo-se a este grupo juntado Póvoa de Varzim que desde janeiro cobra 1,5 euros por cada noite dormida. Também Coimbra passou a cobrar 1 euro a 5 de abril. Olhão começou a cobrar em junho e Figueira da Foz em julho.

Lisboa foi o município a receber mais pelas taxas turísticas. 18,5 milhões entre janeiro e junho, mais 43% que em 2022. Já o Porto vai com 8,15 milhões arrecadados até junho e Cascais com mais de 1 milhão de euros.

Gaia já recebeu 844 mil; Sintra mais de 637 mil; Faro com mais de 513 mil. Valores mais baixos foram recebidos por Mafra (230 mil) e Braga (156 mil)