O escritor de uma nova biografia sobre Joe Biden, o atual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), confessou que “não seria um grande choque” se este escolhesse não se recandidatar às eleições presidenciais de 2024 até ao final do ano.

“Seria uma surpresa, mas não seria uma grande surpresa”, garantiu o escritor Franklin Foer, ao programa da NBC “Meet the Press”, no passado domingo, 3 de setembro, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Após dois anos e 300 entrevistas feitas ao democrata de 80 anos, para a preparação do livro The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future, que será publicado esta semana, o biógrafo afirmou que “não é preciso um Bob Woodward para perceber que Joe Biden está velho”, referindo-se ao jornalista conhecido pelo escândalo Watergate, que tem a mesma idade do Presidente.

“Quando ele fala da vida dele, usa constantemente a palavra ‘destino’. Joe Biden é um homem muito religioso e penso que essa palavra tem uma grande carga religiosa”, acrescentou, convicto de que as crenças religiosas podem estar na base de uma decisão. “Ele está sempre a dizer que ‘não pode dizer onde é que o destino o leva’. Por isso, cada vez que o ouvia a dizer isso, pensava que ele estava a falar sobre o seu futuro”.

Apesar destas declarações, o Presidente ainda não deu a entender qualquer plano de retirar a recandidatura, anunciada em abril. “A única coisa que vem com a idade é um pouco de sabedoria”, garantiu o Presidente, nas comemorações do Dia do Trabalhador, que decorreram esta segunda-feira, 4 de setembro, em resposta às questões sobre se os seus 80 anos aguentariam mais um mandato à frente da Casa Branca.

De acordo com uma sondagem publicada pelo Wall Street Journal, esta segunda-feira, 73 por cento dos eleitores concordam com o facto de Biden ser demasiado velho para concorrer novamente às eleições. Já no que diz respeito a Donald Trump, ex-presidente dos EUA, 47 por cento pensa o mesmo, enquanto 46% considera-o competente para assumir o cargo.