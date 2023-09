O efetivo da Polícia Municipal do Porto é 30% inferior ao previsto, contando atualmente com 191 agentes, mas necessitando de 275 operacionais, revelou hoje o comandante António Leitão.

Estamos 30% abaixo dos números legalmente estabelecidos. Temos um défice de 84 polícias”, afirmou o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão, durante o Conselho Municipal de Segurança.

Dos 191 operacionais que atualmente a Policia Municipal dispõe, 173 são agentes e os restantes chefes ou oficiais.

Segundo o comandante, desde 2018 verificou-se uma redução de 13% do efetivo policial por força da aposentação.

Já quanto aos recursos materiais, António Leitão destacou o investimento feito nos últimos anos pelo município.

O investimento foi muito claro, palpável e visível”, observou, notando que, em 2013, a Policia Municipal contava com 24 viaturas e, neste momento, dispõe de 56 carros de patrulha.

O comandante adiantou ainda que este ano deverão ser ultrapassas as mais de 50 mil chamadas para o Centro de Gestão Integrada (CGI) registadas em 2022.

Entre 40 e 50% de todas as chamadas corresponderam ao envio de meios aos locais”, observou.

António Leitão adiantou também que, no último ano, foram bloqueadas 4.200 viaturas na cidade e que este ano as projeções rondam as seis mil viaturas.

Não são números que nos devem orgulhar. Gostaria de ver mais baixos”, adiantou.