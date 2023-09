O incêndio que deflagrou num espaço de eventos de Pedrouços, concelho da Maia, na madrugada de domingo, danificou quatro casas, informou nesta segunda-feira a autarquia, que teve de realojar uma família com um bebé de 18 meses numa unidade hoteleira.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Maia, do distrito do Porto, descreve que três das casas afetadas têm condições de habitabilidade, no entanto uma quarta ficou destruída.

“O agregado familiar [um casal com um filho de 18 meses] foi realojado, a expensas da autarquia, numa unidade hoteleira do concelho e aí vai permanecer até ser encontrada uma solução“, lê-se no comunicado.

A casa destruída fica localizada no Bairro da Brisa, propriedade da autarquia, que garante que o realojamento do agregado familiar acontecerá “preferencialmente no mesmo empreendimento de habitação social“. “Contudo, estão a ser estudadas as alternativas disponíveis”, acrescenta.

Paralelamente, a Câmara vai acionar o Fundo de Emergência Social, “uma vez que a família deixou na casa todos os seus bens e documentos”, de forma a “garantir o apoio necessário”.

Em causa está um incêndio que afetou outras três casas, mas de acordo com a Câmara da Maia “estão garantidas condições de habitabilidade”. Nessas habitações, e por precaução, a eletricidade chegou a ser cortada, mas foi entretanto restabelecida.

A Câmara da Maia refere, por fim, que o Serviço Municipal de Proteção Civil, junto das entidades competentes, está a apurar as causas do sinistro, bem como as responsabilidades.

O Jornal de Notícias conta que o incêndio deflagrou na Quinta da Prata, um espaço de eventos onde decorria uma festa de casamento com espetáculo de fogo-de-artifício, sessão que terá acabado minutos antes de as chamas terem deflagrado.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços disse a este jornal diário que “a situação foi complicada”. Já o comandante da mesma corporação revelou que quatro pessoas ficaram feridas: dois bombeiros, que foram transportados ao Hospital de São João, no Porto, bem como dois civis, que recusaram transporte e foram assistidos no local.

O combate ao fogo obrigou mesmo a que uma faixa da A3, no sentido Braga-Porto, nas traseiras da quinta de eventos, onde está localizado o Bairro da Brisa, fosse ocupada com meios de emergência. O fogo foi dado como dominado às 23h27 horas.