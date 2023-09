Dezenas de milhares de professores sul-coreanos estiveram em protesto em vários pontos do país nesta segunda-feira, no terceiro dia de manifestações contra as condições de trabalho que consideram desgastantes, informa o The Telegraph.

No passado fim-de-semana, perto da Assembleia Nacional, estima-se que quase 200.000 professores marcaram presença nas ruas, um ato também motivado por casos recentes de suicídios de professores, provocados pelo stress extensivo no ambiente de trabalho, defendem os representantes do docentes sul-coreanos. As licenças de ausência, necessárias para efetuar as manifestações — e que a maioria dos professores obtiveram — também resultaram no encerramento temporário de dezenas de escolas.

O grupo que lidera os protestos afirmou: “Vamos protegê-los [aos professores] e fazer mudanças para que nem mais um professor escolha tirar a própria vida“.

