O Tribunal Constitucional decidiu que o Chega pode mesmo concorrer às eleições regionais da Madeira, depois de negar o recurso relativo ao pedido de impugnação do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN). Desta forma, e depois de conhecida a decisão, o partido de André Ventura tem legitimidade para ir a votos nas próximas eleições de 24 de setembro.

Em causa estava um pedido de impugnação assente numa decisão do Tribunal Constitucional que declarou inválida a última convenção do Chega devido à convocatória para a reunião magna que foi feita pelo Conselho Nacional considerado ilegal. Esta deliberação deu azo a dúvidas sobre a legitimidade da direção para escolher as listas que se candidatavam à Madeira.

Agora, o Tribunal Constitucional deu razão ao Chega argumentando que a pretensão do recorrente assentava apenas na “apresentação da lista candidata” ter sido feita “por um órgão ilegítimo” e que essa não podia ser confirmada: “O único requisito que aqui cabe verificar — a competência estatutária do órgão que aprovou e apresentou a candidatura em causa — encontra-se satisfeito, independentemente da identidade dos seus concretos titulares, pelo que não pode dar-se por verificada, nesta sede, qualquer irregularidade processual.”

“A lista foi apresentada em conformidade com os formalismos legais”, esclarece o Palácio Ratton, que deixou claro que “para cuidar de saber se há questões de legalidade que possam comprometer o funcionamento do partido Chega, a legitimidade dos seus órgãos internos e a regularidade das suas deliberações, são outras as vias de recurso legalmente previstas”.