O Presidente ucraniano anunciou que vai substituir o ministro da Defesa. Já se vinha especulando sobre a saída de Oleksii Reznikov há algum tempo e este domingo, no seu habitual discurso ao fim do dia, Volodymyr Zelensky confirmou a decisão.

“Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia. Oleksii Reznikov atravessou mais de 550 dias de guerra de larga escala; acredito que o Ministério precisa de novas abordagens e formas de interação, quer com os militares quer com a sociedade em geral”, explicou o Presidente ucraniano.

Volodymyr Zelensky aproveitou também para anunciar o nome do presumível substituto: Rustem Umerov, ex-deputado e atual líder do Fundo de Propriedade Estatal da Ucrânia, que esteve envolvido nas negociações em torno do acordo de cereais do Mar Negro.

