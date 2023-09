O grupo Bertrand deu esta terça-feira a conhecer as principais novidades no seu catálogo até ao final de 2023. No alinhamento constam novos livros de autores consagrados, como Stephen King ou John Grisham, mas também algumas estreias, como o primeiro romance de Henrique Raposo, e inéditos, com especial atenção para a edição completa da poesia de Roberto Bolaño.

Na ficção, o destaque vai para vários nomes conhecidos no plano internacional, que são já presenças habituais nas edições da Bertrand — de Danielle Steel (Bela) a James Rollins (Marés de Fogo), passando por novos títulos de John Grisham (O Confronto) e Stephen King (Holly). O autor norte-americano, de resto, está em grande plano um pouco por todo o catálogo da editora: além do mais recente romance de terror protagonizado por Holly Gibbs, personagem central nos últimos livros de King, está ainda prevista uma edição de bolso de Elevação (11×17), de 2020. Pela chancela da Quetzal, King não assina, mas inspira, Vladimir, primeiro romance de Julia May Jonas. Descrito pela editora como “uma estreia incisiva, sexy e eletrizante sobre as contradições do poder e do desejo”, a narrativa dialoga diretamente com o clássico Misery, funcionando assim como “uma maravilhosa homenagem” ao mestre do terror.

