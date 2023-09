Depois de correr no Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, no qual se classificou em terceiro lugar, Carlos Sainz viu-se obrigado a participar numa outra corrida. O piloto espanhol foi assaltado em Milão e correu atrás dos ladrões que lhe levaram um relógio avaliado em cerca de 330 mil euros de euros. Não fosse a velocidade o seu forte, o espanhol conseguiu recuperar o acessório.

Depois da prova de domingo, Carlos Sainz encontrava-se à entrada do hotel Armani, na via Manzoni, pouco depois das 20h30, quando três jovens marroquinos com idades entre os 18 e os 20 anos, que o esperavam, lhe arrancaram o relógio e fugiram pela rua. Foi nesse momento que o piloto começou a perseguição: primeiro seguiu de carro, junto do seu treinador, mas rapidamente saiu da viatura e começou a correr pela rua, onde, com a ajuda de várias pessoas que se encontravam no local, conseguiu deter um dos assaltantes. Os restantes foram detidos de seguida pelo agente de Sainz e por um membro da sua equipa de segurança.

“Os agentes da Direção-Geral da Prevenção estiveram no local e detiveram os três assaltantes, conduzindo-os à esquadra da polícia para apresentarem os respetivos relatórios”, explicou a polícia da cidade italiana em comunicado, citada no jornal espanhol ABC.

Na rede social X, o piloto deixou uma mensagem a agradecer a todos aqueles que o ajudaram a apanhar os assaltantes, às autoridades italianas e às mensagens que tem recebido desde o incidente.

“Como muitos de vocês sabem, ontem vivemos um infeliz incidente em Milão. O mais importante é que estamos todos bem e que isto continua apenas como uma anedota desagradável”, escreveu Carlos Sainz.

???????? Como muchos ya sabéis, ayer vivimos un desafortunado incidente en Milan. Lo más importante es que estamos todos bien y que esto queda sólo como una anécdota desagradable. Gracias a todas las personas que nos ayudaron ayer, a la policía de Milan por su rápida intervención y… — Carlos Sainz (@Carlossainz55) September 4, 2023

Sobre o relógio roubado, trata-se do modelo Alexander Zverev, da relojoeira suíça Richard Mille. Dependendo do material da caixa e da bracelete, a peça pode ir dos 330 mil aos 500 mil euros.