O tenista sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, apurou-se hoje para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, último Grand Slam da temporada, pela 13.ª vez, depois de vencer nos quartos de final o norte-americano Taylor Fritz.

Djokovic, que já venceu o Open dos Estados Unidos por três vezes (2011, 2015 e 2018), superou o nono do ranking mundial por 3-0, com os parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, num encontro que teve a duração de duas horas e 38 minutos, em Flushing Meadows, Nova Iorque.

O sérvio de 36 anos, que é recordista com 23 Grand Slams conquistados na carreira, vai enfrentar nas meias-finais o vencedor do duelo entre os norte-americanos Frances Tiafoe, 10.º do ranking mundial, e Ben Shelton, 47.º da hierarquia.