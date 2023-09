“Não participo no capital de qualquer empresa que esteja a analisar poder participar na futura privatização da TAP”. A garantia foi deixada pelo empresário colombiano Germán Efromovic, num direito de resposta ao Eco, depois de ter sido noticiado pelo Jornal de Negócios que o empresário poderia juntar-se a um consórcio para entrar na corrida à transportadora nacional. Não indica, no entanto, se foi contactado nesse sentido ou se teve qualquer conversa exploratória para entrar nesse consórcio.

O Negócios tinha noticiado que um consórcio nacional estaria a ser preparado e ao qual o empresário Germán Efromovich poderia juntar-se. Diogo Lacerda Machado, ex-administrador da companhia e conhecido por ser amigo próximo e ex-consultor de António Costa, estaria a envolvido na iniciativa.

Agora, em jeito de direito de resposta a um editorial do Eco, o empresário rejeita estar envolvido na corrida à TAP. Já não seria a primeira tentativa de Efromovich ficar com a TAP. Já em 2012 tentou no processo que foi interrompido e em 2015 também fez uma tentativa mas ficou de fora por não ter conseguido prestar as garantias bancárias.

Segundo foi noticiado a divulgação desta consórcio nacional, que também Marcelo Rebelo de Sousa disse ter sido informado sobre a sua possível constituição, deverá acontecer este mês. Neste momento decorrem as avaliações aos bancos contratados pela Parpública que será um dos primeiros passos da venda da empresa que deverá ficar concluída em 2024.

