Há um ano que a pergunta anda por aí: devem as Forças Armadas Portuguesas recrutar estrangeiros para compensar a falta de voluntários? O Presidente da República acha que sim, a ministra da Defesa diz que não e o PS “nim”. Esta polémica é o reverso de um assunto incontornável: as Forças Armadas não conseguem captar recrutas. Os números não mentem: faltam mais de sete mil efetivos. Aliás, não só faltam candidatos, como é óbvia a dificuldade em fixar os que ingressaram na carreira militar: em 2022, 1500 militares saíram das Forças Armadas. Mas a falta de recrutas é apenas um dos problemas com que se confrontam as Forças Armadas. Os casos de corrupção, a falta de meios, o desinvestimento e polémicas entre os ramos têm acrescentado problemas a uma situação já de si nada fácil.

