O realizador e fotógrafo americano JerrySchatzberg, a quem a Cinemateca dedica uma retrospetiva este mês (‘JerrySchatzberg – O Puzzle de um Cineasta’ abre quinta-feira, dia 7, às 19h00, com “O Espantalho”), na qual estará presente, apesar dos seus 96 anos, é um de muitos nomes singulares do cinema dos EUA. Natural de Nova Iorque, Schatzberg era já um aclamado fotógrafo, de moda mas não só, publicado na Vogue, Life ou Esquire, assim como retratista de figuras como Bob Dylan (a foto de capa do álbum Blonde on Blonde é dele), Fidel Castro, Andy Warhol, Frank Zappa, Catherine Deneuve ou Roman Polanski, e realizador de anúncios, quando assinou o primeiro filme, “Tempo de Viver”, em 1970, baseado na história da disfunção mental de uma modelo sua amiga (interpretada por Faye Dunaway, com quem Jerry Schatzberg teve uma relação).

[o trailer de “Tempo de Viver”:]

