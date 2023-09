Um homem morreu esta quarta-feira no Hospital de Santo António, no Porto, após entrar com ferimentos graves naquela unidade vítima de queda em altura num acidente de trabalho em Rio Tinto, Gondomar (Porto), disse fonte hospitalar.

Fonte oficial do Hospital de Santo António confirmou à Lusa que o homem que ficou ferido gravemente num acidente de trabalho em Rio Tinto morreu ao início desta tarde com “traumatismos vários”.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou que foram chamados ao local esta quarta-feira às 10h17, por causa de um homem com cerca de 40 anos de idade que tinha sofrido “queda em altura de seis metros”.

A vítima com ferimentos graves foi “entubada”, “ventilada” e transportada para o Hospital de Santo António, no Porto, unidade onde veio a falecer.

O acidente de trabalho ocorreu na Rua João Vieira, em Rio Tinto, e a ocorrência foi fechada às 12h22, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto e fonte dos Bombeiros da Areosa.

No local estiveram seis elementos dos Bombeiros da Areosa, com duas viaturas, e o INEM com uma VMER e uma ambulância Bombeiros Voluntários de Areosa/Rio Tinto.