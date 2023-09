A Iniciativa Liberal pediu, esta quarta-feira, uma audição urgente do ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Na base do requerimento, dirigido ao presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, António Maló de Abreu, está uma notícia do Observador que, na sexta-feira, deu conta das dificuldades que as grávidas enfrentam, em Portugal, para terem acesso a ecografias obstétricas, tanto no Serviço Nacional de Saúde (SNS) como nas clínicas privadas.

No pedido de audição, assinado pelos oito deputados da Iniciativa Liberal, o partido diz estar “extremamente preocupado com os factos relatados” na notícia do Observador, e “que esteja a ser colocado em causa o acesso das grávidas às ecografias obstétricas, comprometendo-se, desta forma, o seguimento adequado da gravidez, a saúde dos fetos e deteção atempada de eventuais más formações”.

A IL, que na Comissão de Saúde da Assembleia da República tem como coordenadora a deputada Joana Cordeiro, considera “inadmissível e bastante grave que esta área tão relevante esteja a ser colocada em causa”. Os deputados da IL sublinham que o Ministério da Saúde não enviou ao Observador nenhum esclarecimento sobre o tema, e que “o Governo não pode, pura e simplesmente, decidir ignorar este tema”.

Por isso, realça o partido, “é determinante que o senhor ministro da Saúde responda se os factos noticiados se confirmam e, em caso afirmativo, que justifique a falta de resposta do SNS, os motivos concretos para a alegada falta de convenções com o setor privado para colmatar a falta de resposta do SNS e que medidas estão já a ser decididas e implementadas para resolver de imediato este problema”. Para além disso, na audição, pedida com caráter de urgência, os liberais esperam que o Manuel Pizarro esclareça “que medidas estão a ser tomadas pelo Governo para que o direito de acesso das grávidas aos devidos cuidados de saúde materno-fetal não continue comprometido”.