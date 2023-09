Depois dos rumores, postos a circular nos últimos dias pelo site TMZ, com fotos do cantor sem aliança a acompanhar, a confirmação: Joe Jonas e Sophie Turner vão mesmo divorciar-se.

A notícia está a ser avançada pela Associated Press, que teve acesso à documentação entregue esta terça-feira pelo cantor da boyband familiar Jonas Brothers num tribunal de Miami, na Florida.

De acordo com a AP, que cita o processo, em que o cantor, de 34 anos, assegura que “o casamento entre as partes está irremediavelmente desfeito”, Joe Jonas terá pedido a guarda conjunta das duas filhas nascidas do casamento com a atriz de Game of Thrones, de 27, e feito referência ao acordo pré-nupcial que ambos firmaram — para dizer que espera que todos os seus pontos sejam cumpridos.

Recorde-se que Jonas e Turner casaram em maio de 2019 (depois de três anos de namoro e cerca de um ano e meio após terem anunciado que estavam noivos), numa cerimónia civil em Las Vegas, e um mês mais tarde voltaram a fazer o mesmo, dessa feita num chateau na Provença, na companhia de família e amigos.

Juntos, têm duas filhas, Willa, de 3 anos, e outra bebé, de 14 meses, cujo nome não foi ainda revelado publicamente.

Contactados pela AP, nem os representantes de Joe Jonas nem os de Sophie Turner acederam em fazer quaisquer comentários para já.