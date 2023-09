Depois do Hospital Santa Maria ter determinado o uso da máscara no internamento devido ao aumento de casos da Covid-19, a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública é mais cautelosa na necessidade de implementar a mesma medida nos lares.

“Se os profissionais de lares tiverem cuidado e não apresentarem sintomas”, se os familiares realizarem as visitas com cuidado e se “os utentes estão bem”, poderá não ser necessário que se implemente “o uso de máscara no lar de idosos”, afirma Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública à Rádio Observador.

“É uma avaliação de risco que deve ser feita por cada instituição de acordo com o seu plano de contingência”, ressaltou o Gustavo Tato Borges.

Borges ressalvou ainda que o mais importante passa por cuidados preventivos por parte dos funcionários dos lares e por todos os cidadãos: “usar os equipamentos” de forma adequada, lavar “as mãos” regularmente, abrir “as janelas para ventilar os locais” e apostar na vacinação.

Só assim, será possível “conter o melhor possível o avanço dessa doença”, diz.

Esta quarta-feira a DGS defendeu que o uso de máscaras de proteção deve ser decidido por cada hospital, na sequência das medidas concretizadas pelos hospitais da Santa Maria e Pulido Valente — que regressaram ao uso obrigatório de máscaras no internamento, devido ao aumento de casos de Covid-19.