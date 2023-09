O presidente do Futebol Clube do Porto comentou esta quarta-feira as críticas do presidente da câmara do Porto ao treinador Sérgio Conceição. “Não tenho opinião nenhuma. Para mim isso não é assunto. Cada um tem possibilidades para dizer o que pensa, seja o que for, portanto a mim não me afetou absolutamente nada”, afirmou.

“O Sérgio Conceição é o treinador do Futebol Clube do Porto, foi uma escolha pessoa minha”, sublinhou Pinto da Costa à margem da apresentação do livro “Domingos Paciência – Biografia Desportiva”, acrescentando que espera que permaneça como técnico do clube enquanto durar a sua presidência. “Enquanto estiver no Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição será sempre o meu treinador e o treinador do Futebol Clube do Porto e espero que ele fique muitos anos porque eu gosto é de ver o Futebol Clube do Porto ganhar”, afirmou.

????"Enquanto eu estiver no FC Porto, Sérgio Conceição será o meu treinador" ????Declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa, à margem da apresentação da biografia de Domingos Paciência#FCPorto pic.twitter.com/lpx2KQHEII — FC Porto (@FCPorto) September 6, 2023

Esta semana Rui Moreira descreveu Sérgio Conceição como um “falhado” numa publicação nas redes sociais. Mais tarde o presidente da Câmara Municipal do Porto tentou contextualizar as críticas feitas, afirmando que mais do que estar a visar alguém em concreto, a ideia passava sobretudo por defender a SAD do FC Porto das críticas. “Na conversa estavam a atacar a SAD. A SAD é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio. Gosto de um treinador que sabe ganhar, que sabe empatar e que sabe perder. Mas ele não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe fair play”, afirmou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionado sobre se Rui Moreira o abordou após as declarações, que geraram várias críticas, Pinto da Costa respondeu que não e que nem tinha porque o fazer. “Se eu for exprimir a minha opinião sobre qualquer assunto eu não tenho que falar com ninguém. É a sua opinião. Agora eu não vou comentar a opinião dos outros”, sublinhou.

O Sérgio Conceição é uma escolha minha, feita em boa hora, espero que ele esteja muito tempo no Futebol Clube do Porto e que tenha sucessos iguais aos que tem tido até hoje.”

Problemas com o VAR no Dragão foram uma “palhaçada”

Pinto da Costa também deixou uma palavra sobre o recente jogo do Porto frente ao Arouca, marcado por diferentes narrativas sobre uma avaria no sistema de suporte ao VAR. “É uma palhaçada”, sublinha, sem