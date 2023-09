Dois anos depois de ter decidido que o aborto não era crime num estado do norte do país, o Supremo Tribunal do México aprovou esta quarta-feira a descriminalização do aborto em todo o país.

Segundo a Associated Press, a decisão tomada por unanimidade vem em linha com outros países da América Latina, que têm aligeirado as restrições à interrupção voluntária da gravidez, ao contrário dos Estados Unidos, onde o acesso ao procedimento tem sido cada vez mais limitado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há dois anos, a decisão de não considerar aborto um crime deu início a um processo de descriminalização do procedimento estado por estado no México. Na semana passada foi a vez do estado central de Aguascalientes, que se tornou o 12.º a descriminalizar o aborto. A primeira foi a Cidade do México, há 15 anos.

Em comunicado, o Grupo de Informação para a Reprodução por Escolha (GIRE) confirmou a decisão do Supremo Tribunal do México, avançando que a lei do código penal federal que criminalizava o aborto deixou de ter efeito.

“Nenhuma mulher ou pessoa grávida, nem qualquer profissional de saúde poderá ser punido por aborto”, pode ler-se na publicação do GIRE.

“Com esta resolução, o IMSS, o ISSSTE, o PEMEX e qualquer instituição federal de saúde devem prestar serviços de aborto a todas as mulheres e pessoas com capacidade gestacional que o solicitem. Para além disso, o pessoal médico das instituições federais de saúde não pode ser criminalizado por prestar este serviço de saúde. O Tribunal ordenou ainda que o crime de aborto fosse eliminado do Código Penal Federal”, acrescentam.