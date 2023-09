Os debates quinzenais estão de regresso à Assembleia da República a 27 de setembro. Três anos depois do acordo entre Rui Rio e António Costa que pôs fim a este formato no verão de 2020, o regresso dos quinzenais está garantido, embora o modelo já vá merecendo críticas, mesmo antes de ter sido testado.

Com o número de réplicas a estar agora limitado (7 para PS e PSD e 5 para os restantes), o líder parlamentar do Chega já veio pôr em causa a dinâmica do debate. No final da Conferência de Líderes, Pedro Pinto questionou a forma como vão ser contabilizadas essas réplicas e quem o fará — se os serviços ou a mesa da Assembleia.

O Chega garantiu ainda que vai apresentar uma nova moção de censura nesta nova sessão legislativa, mas mantém o tabu quanto à data tendo em conta que este novo regimento impede a realização de quinzenais nas duas semanas seguintes à apresentação da moção, o que aliado ao debate do Orçamento do Estado que arranca em outubro, podia atirar a presença regular do primeiro-ministro no Parlamento apenas para 2024.

Os debates quinzenais tinham terminado no verão de 2020 depois de uma revisão de regimento acordada entre Rui Rio e António Costa. A partir daí o primeiro-ministro passou a marcar presença na Assembleia da República apenas de três em três meses, mas com a nova liderança de Luís Montenegro o PSD quis voltar a contar com o primeiro-ministro no Parlamento de 15 em 15 dias.

Reconfirmação do pacote Mais Habitação marcada para 21 de setembro

Outro dos assuntos que marca esta rentrée é o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao pacote Mais Habitação, cuja mensagem vai ser lida na reunião da comissão permanente desta quarta-feira. Assim, cumprindo os prazos, o diploma vai ser reapreciado no plenário a 21 de setembro, sendo aí reconfirmado pela maioria absoluta do PS.

Ainda neste arranque dos trabalhos, está marcado para dia 15 de setembro, o primeiro plenário desta sessão legislativa, um debate sobre saúde e a evocação do centenário do nascimento de Natália Correia. No dia 20 de setembro, o PSD vai apresentar a reforma do IRS que lançou na rentrée e a 22 de setembro é a vez do PCP marcar um debate sobre o regresso às aulas.

Ainda antes do fim do mês, o Governo vai apresentar a 28 de setembro a proposta de lei sobre o tabagismo, que pretende limitar ainda mais o consumo e a compra de tabaco.