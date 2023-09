A partir do próximo ano, Veneza vai cobrar uma taxa de entrada de cinco euros a turistas que visitem a cidade durante um dia nos períodos mais movimentados do ano. O objetivo é encontrar um “novo equilíbrio entre os direitos daqueles que vivem, estudam ou trabalham em Veneza e aqueles que visitam a cidade”.

A medida não é permanente, com o município a dar conta, em comunicado, que a taxa será aplicada durante um período experimental de 30 dias (não consecutivos). Os cinco euros serão cobrados sobretudo em feriados, fins de semana de primavera e de verão e durante o carnaval. A maioria dos visitantes de apenas um dia, que não passem a noite na cidade italiana e que tenham mais de 14 anos, terão de pagar.

Aqueles que vivem, estudam ou trabalham em Veneza ficam excluídos do pagamento. Por outro lado, aqueles que passem a noite na cidade, os menores de 14 anos e os que se encontram a participar em competições desportivas ficam isentos. Estes últimos, segundo a CNN, têm, ainda assim, de se registar online para conseguirem garantir uma reserva da viagem.

Na rede social X, antigo Twitter, o autarca Luigi Brugnaro garantiu que a cobrança de uma taxa não significa “fechar a cidade” e justificou a medida ao explicar que em determinados períodos de tempo é necessário “regular os fluxos turísticos”. “Veneza permanecerá sempre aberta a todos”, escreveu.

Sperimentazione del contributo di accesso per i turisti giornalieri a #Venezia: si partirà dalla primavera 2024.

Oggi in Giunta abbiamo dato il via libera all'emendamento con il testo finale della delibera che ora andrà in Consiglio Comunale.

La sperimentazione nel 2024 sarà… pic.twitter.com/xF3kZouvlm

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) September 5, 2023