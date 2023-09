"Cidadão mais preguiçoso": sete montenegrinos estão há 460 horas deitados no chão e não pretendem levantar-se brevemente

A 12.ª edição do concurso anual que dá um prémio de mil euros à pessoa que aguentar mais tempo sem se levantar já vai no 20.º dia. O recorde de 117 horas deitado no chão já foi batido.