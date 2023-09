A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa (ML) está normalizada desde as 09h28 desta quinta-feira, depois de ter sido interrompida devido a uma avaria na sinalização, adiantou à Lusa fonte da empresa.

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa está novamente interrompida desde as 08h58 devido a uma avaria na sinalização, adiantou à Lusa fonte da transportadora.

A mesma fonte indicou que a linha Azul já tinha estado suspensa pelas 19h50 de quarta-feira devido a uma avaria na sinalização, tendo a circulação sido retomada às 20h40.

No entanto, esta quinta-feira de manhã há novamente interrupção da linha devido a avaria na mesma zona de ontem à noite. Hoje foi interrompida às 08h38, retomada às 08h44 e novamente interrompida às 08h58 devido à avaria na sinalização”, disse a fonte da empresa, referindo não ser possível prever a duração da paragem.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.