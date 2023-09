As escolas da Madeira abrem esta quinta-feira as portas para começar a receber cerca de 37.200 alunos, menos 3.800 do que em 2022, num novo ano letivo marcado pelo alargamento da cedência de manuais digitais até ao 10.º ano.

Segundo dados da Secretaria Regional da Educação facultados à agência Lusa, os estabelecimentos de ensino de creche, pré-escolar e 1.º ciclo vão ser frequentados 17.200 alunos. O 2.º e o 3.º ciclo abrangem 20 mil alunos, que vão regressar às aulas entra os dias 11 e 15.

Em 2022, havia cerca de 41 mil alunos, apoiados por 6 mil professores e 4 mil funcionários não docentes. Os números de profissionais nas escolas mantêm-se neste ano letivo. “O ano letivo inicia-se em absoluta normalidade“, disse o secretário regional da tutela, Jorge Carvalho, à agência Lusa.

Segundo o governante, “está assegurado que a totalidade das crianças e jovens, desde a creche ao ensino secundário, dispõe de um estabelecimento de ensino a funcionar em pleno, nos quais os docentes garantem, desde o início, todas as condições essenciais à promoção das aprendizagens e à respetiva socialização”. Jorge Carvalho referiu que “todas as necessidades apresentadas pelas escolas foram satisfeitas atempadamente” pela Secretaria Regional da Educação.

Contudo, acrescentou, este departamento do Governo Regional (PSD/CDS-PP), que está em final de ciclo porque se realizam eleições em 24 de setembro, “dispõe de todos os mecanismos para fazer face a eventuais desistências ou outro tipo de necessidades”.

O governante salientou que, “correspondendo aos esforços das famílias na formação dos seus educandos, a Madeira, na sequência do planeamento estabelecido desde 2018/19, integra, em 2023/24, o pagamento dos manuais escolares, em papel, dos alunos do 1.º ao 4.º ano”.

Por outro lado, foi prolongada a cedência de tablets e manuais digitais gratuitos desde o 5.º ano, abrangendo-se pela primeira vez a totalidade dos alunos do 9.º e do 10.º ano.

“Deixamos uma palavra de apreço aos organismos responsáveis pela gestão das escolas, cuja ação contribuiu decididamente, e uma vez mais, para esta normalidade, que de resto caracteriza o sistema educativo regional e promove a aplicação dos direitos constitucionais de direito à Educação e ao sucesso na mesma“, declarou o responsável da Educação do arquipélago. Em 2021, segundo os mais recentes Censos, a Madeira tinha cerca de 250 mil habitantes, menos 6,4% do que em 2011.