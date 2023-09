O secretário-geral da Juventude Socialista (JS) considerou nesta quinta-feira que as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro são uma “resposta concreta” ao problema estrutural dos salários dos jovens, apesar de reconhecer dificuldades no pagamento do alojamento estudantil.

Em declarações aos jornalistas à margem da Academia Socialista, em Évora, Miguel Costa Matos considerou que, “perante um problema estrutural” do país, “com os baixos salários dos jovens”, o executivo está a “conseguir alcançar uma resposta concreta que visa reforçar o seu rendimento no início da carreira”.

Costa Matos classificou o conjunto de medidas anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, na quarta-feira à noite, em Évora, como “o programa mais significativo de que há memória de apoio aos jovens no país”.

Questionado sobre as dificuldades dos jovens estudantes no acesso ao alojamento, o líder dos jovens socialistas considerou que se trata de uma matéria “absolutamente fundamental”, uma vez que constitui “uma segunda propina” para muitas pessoas.

“Temos um complemento de alojamento que abrange 12 mil estudantes e que em 2019 era de 130 euros e que já duplicámos para 260 euros e estamos a construir uma duplicação das residências universitárias. Reconhecemos o problema e naturalmente olharemos para todas as medidas possíveis para podermos responder a essa segunda propina”, garantiu.

O líder da JS respondeu ainda a algumas críticas que os partidos da oposição já dirigiram nesta quinta-feira às medidas anunciadas.

“Quando dizem que isto são brindes ou que são inócuos é algo muito estranho à realidade dos jovens, porque de facto isto é um reforço significativo“, disse, considerando que os partidos “têm que dizer se concordam ou não com estas propostas”.

Na quarta-feira à noite, num discurso na Academia Socialista, em Évora, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, anunciou várias medidas dirigidas aos jovens, entre elas, que, por cada ano de trabalho em Portugal, o Governo vai devolver aos estudantes recém-formados um ano de propinas que pagaram numa universidade pública do país (medida que se aplica a licenciaturas e mestrados).

O primeiro-ministro do Governo maioritário socialista anunciou ainda alterações às regras do IRS Jovem, começando por dizer que no primeiro ano de trabalho haverá total isenção de IRS, no segundo ano os beneficiários desta medida pagarão 25% do IRS que teriam que pagar, no terceiro e no quarto só pagarão metade e no quinto ano pagarão 75% do imposto que teriam a pagar.

A partir de janeiro do próximo ano, os passes de transporte público passarão a ser gratuitos para todas as crianças e jovens até aos 23 anos.