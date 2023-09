Foi esta quinta-feira que o grupo editorial Penguin Random House apresentou as novidades do seu catálogo para o final de 2023. Entre os vários títulos que chegarão às livrarias nos próximos meses, o destaque vai para Empúrio, o novo romance de Olga Tokarcuzk e o primeiro da autora vencedora do Prémio Nobel da Literatura desde 2014. A rentrée traz também novidades de Douglas Stewart Fleur Jaeggy, novos romances de autores nacionais, como Hugo Gonçalves e João Tordo, traduções inéditas de textos de Mark Twain e James Baldwin, biografias de personalidades desde Elon Musk a Pedro Almodóvar, assim como um novo festival literário, num fim de ano preenchido em que a Penguin tem previsto o lançamento de mais de 200 títulos no mercado nacional.

Empúrio (Cavalo de Ferro) marca o regresso à ficção da Nobel da Literatura de 2018. Tendo como pano de fundo um sanatório na Polónia em 1913, a obra cruza conversas sobre política e filosofia de doentes “oriundos de Viena, Konisberg e Berlim” com relatos misteriosos vindos das montanhas circundantes, que dão corpo à ideia de uma força misteriosa e obscura que paira sobre o mundo em redor. É o regresso de Tokarczuk, depois de incursões pela não-ficção e à literatura infanto-juvenil, ao romance de ficção, o seu primeiro desde Księgi Jakubowe (The Books of Jacob, de 2014, que não tem tradução portuguesa).

