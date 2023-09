O PCP classificou esta quinta-feira como inócuas a maioria das medidas anunciadas na quarta-feira por António Costa para os jovens, alegando que não vão à raiz do problema, como os baixos salários ou a precariedade laboral.

Uma vez mais, são anúncios que não vão à raiz do problema, não enfrentam os problemas que existem no país: baixos salários, precariedade, falta de acesso à educação ou habitação. O que se faz é eternizar esses problemas, arranjando aqui e ali medidas inócuas que não conseguem inverter a falta de perspetiva dos jovens”, criticou a deputada Alma Rivera, em declarações aos jornalistas no parlamento.