As buscas para encontrar o homem, de 40 anos, que desapareceu na quarta-feira no mar, na praia de Lavadores, em Gaia, no distrito do Porto, foram retomadas esta quinta-feira, cerca das 08h00, com uma mota de água e meios terrestres.

Em declarações à Lusa, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN) explicou que, durante o dia, estará também em ação um drone da Polícia Marítima de Aveiro.

Nas buscas estão envolvidos elementos da Polícia Marítima das capitanias do Douro e de Aveiro, dos Sapadores Bombeiros de Gaia e da Estação Salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos da Foz do Douro.

O homem desapareceu após ter ido ao banho, desrespeitando a bandeira vermelha, segundo o adjunto do comando da Capitania do Douro.

O alerta foi dado pelas 17h45, após o homem “ter embatido numas rochas e desaparecido”, disse à Lusa. “Num primeiro momento, a nadadora salvadora fez-se ao mar, mas também ela foi vítima da forte ondulação e acabou por embater nas rochas, sofrendo ferimentos ligeiros nas pernas, tendo sido encaminhada para o hospital”, acrescentou.

Na quarta-feira, as buscas terminaram cerca das 20h00, ao por do sol.