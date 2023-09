No passado recente, têm existido olhares desafiantes sobre a parentalidade através de obras de ficção. Desafiantes, em parte, porque quebram a norma, abrangem normalidades que nem sempre queremos aceitar, como a inexperiência, o choque, a exaustão, a ternura e o amor, mas através de histórias que têm um pressuposto negativo (no mínimo) ou maléfico (no máximo). Os exemplos que se seguem ligam-se mais à experiência vivida, às formas como as relações se podem deteriorar e como tudo pode ser questionado. O romance Instinto, de Ashley Audrain, por exemplo, coloca a protagonista a questionar a inocência da filha na morte do irmão mais novo. O romance manifesta o amor, a insegurança e o cansaço de uma mãe através da dúvida: ela vê algo que os outros não estão a ver. O leitor vê a história através dos olhos da mãe e, pela forma como os factos são apresentados, embarca-se numa visão algo tenebrosa pela maternidade: no fundo, um thriller, em que o questionamento surge pelo enviesamento da razão da protagonista.

A série “The Baby” (HBO Max) testou limites. O bebé enquanto criatura malvada não é novidade (regressemos a “A Semente do Diabo” de Roman Polanski a qualquer momento), mas e se esta criança só estiver à procura de uma mãe para cuidar dela, no fundo, que a suporte? A arrojada proposta funciona porque vai ao exagero através da situação pela comédia.

Esta conversa serve para chegarmos ao presente e a “The Changeling”, série de oito episódios que se estreia na Apple TV+ esta sexta-feira, 8 de setembro, um feito magnífico sobre a parentalidade, sobre relações familiares, da nova e da velha família. Tudo em volta de um pai, Apollo (LaKeith Stanfield), que aceita uma Nova Iorque de fantasia para encontrar a sua mulher depois desta ter matado o filho. Nem tudo é agonizante, o fantástico alimenta uma esperança contínua ao longo dos episódios, até porque parte do desafio de “The Changeling” passa por escolher o que queremos aceitar como realidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.