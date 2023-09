As autoridades estão a realizar buscas na praia fluvial de Verim, em Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, depois de terem sido encontrados pertences de uma pessoa nas imediações, adiantou nesta sexta-feira à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 18h00, depois de ter sido encontrada uma camisola e um telemóvel nas imediações da praia fluvial, referiu fonte do Comando Sub-regional do Ave.

No local estão meios dos bombeiros de Póvoa do Lanhoso, Amares e Taipas e da GNR, acrescentou. As operações de busca estão a ser realizadas com o apoio de um drone.

Pelas 20h45, encontravam-se no terreno 32 operacionais, apoiados por 10 viaturas, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).