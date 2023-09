O Bloco de Esquerda questionou nesta sexta-feira a ministra da Agricultura e Alimentação sobre a exportação de animais de áreas afetadas com uma doença viral de Portugal para Israel, pedindo esclarecimento sobre as condições de segurança.

Em causa está a alegada exportação para Israel de bovinos e ovinos com origem em áreas afetadas com a doença hemorrágica epizoótica (DHE), que ocupam atualmente quase todo o território continental. Na pergunta dirigida à ministra da Agricultura e Alimentação, o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares refere que, de acordo com Israel, desde o final do ano passado foram exportados cerca de 93 mil bovinos e 235 mil ovinos.

Por esse motivo, o partido pede ao Governo que esclareça se foram exportados animais de zonas afetadas com DHE para Israel, desde 2 de dezembro, e, nesse caso, se passaram por algum período de quarentena em Portugal.

Recordando que na mesma altura a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária (DGAV) impediu a exportação de bovinos, ovinos e caprinos vivos a partir de áreas afetadas para outros Estados-membros da União Europeia, o Bloco de Esquerda questiona também se o Governo pondera alargar a suspensão a países extracomunitários para limitar a propagação da doença.

Ainda a propósito de Israel, a exposição acrescenta que, na quinta-feira, o Ministério da Agricultura israelita declarou que tinham sido colocadas exigências a Portugal para a exportação daqueles animais. Em concreto, Israel exige a exportação apenas de animais provenientes de áreas não afetadas e que sejam sujeitos a um período de quarentena, o que, segundo Pedro Filipe Soares, “não corresponde às medidas anunciadas pela DGAV”. Questionando quando teve o Ministério conhecimento daquelas exigências, o Bloco de Esquerda pede ainda esclarecimentos sobre a forma como Portugal está a garantir a sua aplicação.

A DHE afeta ruminantes, particularmente os bovinos e os cervídeos selvagens, estando entre os principais sintomas febre e falta de apetite, lesões na mucosa da boca, produção excessiva de saliva e dificuldade em engolir.

A área afetada compreende um raio de 150 quilómetros em torno do foco, restringindo os movimentos, com destino a outro Estado-membro, de animais provenientes das explorações que estão localizadas nessas mesmas áreas. De acordo com o edital mais recente publicado pela DGAV em agosto, no território continental a zona afetada exclui apenas os distritos de Viana do Castelo, Braga (com exceção de Celorico de Basto) e algumas zonas dos distritos do Porto e Vila Real.