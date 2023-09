Marcelo Rebelo de Sousa voltou a falar esta sexta-feira sobre o que aconteceu durante o Conselho de Estado e voltou a sublinhar, à semelhança daquilo que disse há dois dias, que a informação divulgada sobre o órgão consultivo não corresponde à verdade. E disse ainda entender “aqueles que pensam que é legitimamente legal a divulgação das atas”.

“Percebo que fiquem ofendidos, como eu fiquei, porque além da quebra de silêncio, havia uma versão que era o contrário da verdade, em relação a mim“, acrescentou o Presidente da República, que falava em declarações aos jornalistas depois de visitar a Feira do Livro, no Porto.

O chefe de Estado já tinha dito esta quarta-feira que não comenta “as intervenções e os silêncios dos membros do Conselho de Estado”. “O primeiro-ministro veio desmentir notícias de hoje sobre as quais o seu silêncio era contra o Presidente da República. Eu tinha lido essas notícias e ficado estupefacto com elas, mas percebo que ele tenha esclarecido que não se tratava disso”, acrescentou.

Questionado sobre a relação com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu apenas que “as amizades não se deixam cair, são importantes na vida”. “Não me lembro de ter quebrado a amizade com ninguém de quem seja amigo. Sou amigo de alguém que é foi meu aluno aos 19 anos, eu tinha 30, agora tenho 75 anos.”