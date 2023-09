Depois de uma primeira metade de temporada muito atribulada, com várias quedas e diversos abandonos, Miguel Oliveira pareceu conquistar um novo fôlego com o 5.º lugar na Catalunha. Este fim de semana, no Grande Prémio de San Marino, o piloto português tinha a oportunidade de prolongar o bom resultado antes de o Mundial de MotoGP deixar a Europa para rumar à Ásia e à Austrália.

“Para Misano seguimos com uma boa motivação para o fim de semana de corrida. Sabemos que o desafio é diferente de Barcelona, já que o Circuito Mundial de Misano é uma pista completamente diferente, como é óbvio. Chego com a mente aberta e muito confiante”, disse Oliveira na antecâmara do primeiro dia de treinos livres.

À margem do piloto português da Aprilia, o Grande Prémio de San Marino ficava marcado pela presença de Pecco Bagnaia, que abandonou em Barcelona depois de cair e ser atropelado pela KTM de Brad Binder. O italiano foi transportado para o hospital, mas o receio de fraturas nas pernas acabou por ser afastado e Bagnaia estava apto para competir este fim de semana, apesar de garantir que teria de “cerrar os dentes para ultrapassar o dor”.

Os primeiros treinos livres de sexta-feira trouxeram um líder surpreendente, com Michele Pirro, o piloto de testes da Ducati, a marcar o tempo mais rápido. Miguel Oliveira foi apenas 18.º na sessão inicial do dia, acabando por ficar com um modesto 22.º lugar no conjunto dos dois primeiros treinos do fim de semana e estando obrigado a passar pela Q1.

Marco Bezzecchi foi o mais rápido do pelotão, seguido de Maverick Viñales e o convidado Dani Pedrosa, e o piloto português terá de melhorar bastante a prestação para este sábado ainda lutar por uma posição relevante na grelha de partida da corrida sprint e do Grande Prémio.

