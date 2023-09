Mark Dickey, de 40 anos, está preso em Vale de Morca, a terceira gruta mais profunda da Turquia desde sábado. O investigador norte-americano estava a explorar o sistema de grutas de Morca quando adoeceu com uma hemorragia gastrointestinal, que o impossibilitou de sair da gruta sozinho.

No sábado passado, dia 2 de setembro, a Associação Europeia de Salvamento (ECRA) recebeu uma chamada a informar que um membro da expedição em Vale de Morca tinha adoecido no acampamento a 1040m de profundidade na gruta, queixando-se de fortes dores gástricas, comunica a ECRA.

The open cross-section of the Morca Cave. Mark is currently residing at the campsite at 1040 meters from the entrance. It takes a full ~15h for an experienced caver to reach to the surface in ideal conditions. The cave features narrow winding passages and several rappels. pic.twitter.com/yP2almvEDf

— Türkiye Mağaracılık Federasyonu (@tumaf1) September 5, 2023