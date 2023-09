A fundadora do Sumar e ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, esteve em Bruxelas recentemente para se encontrar com o líder do partido Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, e agora a Societat Civil Catalana (SCC), uma plataforma cívica, apresentou uma denúncia ao Supremo Tribunal contra Yolanda Díaz. Na queixa apresentada, refere a agência EFE, a ministra do atual governo espanhol é acusada de “negociar assuntos de Estado com um fugitivo da justiça”.

A SCC refere ainda que Yolanda Díaz faltou “com a obrigação do seu cargo e deixou intencionalmente de promover a perseguição aos crimes de que tem conhecimento ou dos seus responsáveis”.

A última vez que Puigdemont se tinha encontrado com um membro do governo espanhol foi em 2017, ano em que foi realizado o referendo sobre a independência na Catalunha. E Yolanda Díaz, segundo a imprensa espanhola, viajou até Bruxelas para tentar chegar a acordo com Puigdemont, uma vez que Pedro Sánchez precisa do Junts para formar governo. No entanto, o Junts exige uma lei de amnistia para todos os responsáveis políticos alvo de processos judiciais abertos na sequência do referendo sobre a independência da Catalunha.

“O diálogo é um método e um compromisso. Para impulsionar avanços sociais e para caminhar para um país plurinacional, onde a política seja o centro das soluções. Seguiremos falando, seguiremos procurar saídas no diálogo e na democracia”, escreveu Yolanda Díaz, a 4 de setembro, quando reuniu com Puigdemont.