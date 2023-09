O podcast Promova Talks, o espaço de debate do Projeto Promova, lança a 3.ª temporada com um duplo desafio: falar de temas da atualidade relevantes para o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, sensibilizar as empresas e a sociedade para a questão da igualdade de género.

Nesta temporada, a CIP conta o apoio da Randstad, empresa reconhecida mundialmente na área de Recursos Humanos, e com o Observador como media partner.

Durante os próximos 12 meses, as protagonistas Promova e personalidades do mundo do trabalho trazem a sua visão pessoal e profissional de temas da atualidade como o salário, a sustentabilidade, o digital, a liderança, entre outros.

O Projeto Promova, que já conta com 4 edições, tem como objetivo principal identificar e desenvolver talentos femininos com potencial de liderança, de forma a fomentar a sua promoção a funções de gestão de topo das empresas e contribuir, assim, diretamente para diminuir o gap da igualdade de género.

Não perca o 1.º episódio no Observador, disponível aqui, e nas plataformas de podcast.