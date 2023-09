No rescaldo de uma série de anúncios orçamentais do Governo — misturados com a garantia de que o PS não vai sacrificar a política das “contas certas” nem entrar em grandes euforias — o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, veio esta sexta-feira fazer a defesa das opções socialistas e deixar mais uma farpa ao “convertido recente” da redução de impostos, Luís Montenegro.

“Luís Montenegro hoje grita, numa espécie de leilão fiscal: baixem os impostos já”, ironizou Brilhante Dias, numa intervenção feita a partir de Évora, na Academia Socialista que serve de rentrée ao PS. Tudo para dizer a Montenegro que “os Governos do PS têm reduzido os impostos“, e que o têm feito “para desmantelar o enorme aumento de impostos” anunciado pelo governo PSD/CDS durante os tempos da troika — quando Montenegro, como fez questão de recordar, era líder parlamentar.

A estratégia do PS passa, de resto, por voltar a agitar os fantasmas do tempo de Pedro Passos Coelho e associar o PSD à austeridade pura e dura (embora desde então os sociais democratas já tenham vindo a defender sucessivamente as reduções de impostos para famílias e empresas). “Luís Montenegro e o PSD claudicaram”, anunciou Eurico Brilhante Dias: “Bem vindos, mas como qualquer convertido recente, [Montenegro] radicalizou e já oferece em leilão fiscal” os montantes que lhe ocorrem, disparou.

Quanto à posição do PS, passa por um equilíbrio delicado entre continuar a apresentar-se como o pai da devolução de rendimentos pós-troika e, simultaneamente, o novo dono do discurso das contas certas e responsáveis.

Daí que Brilhante Dias, tirando do armário o fantasma do “diabo” que não chegou para provar que a esquerda conseguiu mesmo recuperar as contas públicas, se tenha dedicado a recordar os méritos da redução da dívida pública do PS — já a que foi feita por PSD/CDS teve por base “políticas erradas” que reduziram rendimentos e levaram faixas da população a emigrar — e declarado: “As contas certas são condição para estar dentro do perímetro do euro de forma sustentável e com liberdade para tomar as nossas decisões”.

A intervenção foi toda desenhada no sentido de defender as políticas socialistas, com foco nos rendimentos — a questão que mais preocupa o PS neste momento, com parte do partido convencida de que existe o risco de que os portugueses não sintam no bolso os efeitos dos bons indicadores de que o Governo fala.

Por isso, Brilhante Dias dedicou-se a dizer e repetir que o foco do PS passa mesmo por aumentar os salários; lembrar os créditos do partido no aumento do salário mínimo desde 2016; e justificar que é “complexo” garantir a “homogeneidade” do crescimento dos salários “num quadro de inflação”.

Para terminar, tempo para mais uma farpa a Montenegro: “Foi o líder dessa frente parlamentar que aplicou a austeridade mais violenta de que os portugueses se lembram”. E o PS quer mostrar que “há alternativa”, em tempos de nova crise. Para isso, é importante para os socialistas agitarem como um papão, sempre que possível, o passado de Montenegro na fase da troika.