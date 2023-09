O Papa Francisco recebeu, esta sexta-feira, o ator norte-americano Sylvester Stallone e a sua família numa audiência privada no Palácio Apostólico, no Vaticano.

O momento foi partilhado na rede social X (antigo Twitter) do Vaticano: o “Rambo” esteve acompanhado pela mulher e pelas três filhas, levando Francisco a exclamar em tom de brincadeira “São tantas!”.

O Papa considerou a presença do ator uma honra e lembrou a popularidade dos filmes de Stallone, dizendo que “todos cresceram a ver” as suas obras.

Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj — Vatican News (@VaticanNews) September 8, 2023

O momento ficou igualmente imortalizado por um desafio lançado por Stallone ao líder da Igreja Católica: “Preparado? Vamos lutar”. O momento em que ambos surgem com os punhos cerrados, numa referência a outro dos mais famosos filmes do ator, a saga “Rocky Balboa”, foi também ele partilhado nas redes sociais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pope Francis received Sylvester Stallone (Rocky) in a private audience today. ???? ???? (Vatican Media Photo) pic.twitter.com/etNwho83Zw — Rich Raho (@RichRaho) September 8, 2023

O convite para visitar o Vaticano aconteceu devido à deslocação do ator a Itália: Stallone foi agraciado com a cidadania honorária de Gioia del Colle, terra natal do seu pai.

A visita ficou ainda marcada pelo momento em que Stallone se cruzou com o Américo Aguiar. O ainda Bispo Auxiliar de Lisboa encontrava-se no Vaticano na mesma altura e partilhou o momento na sua conta do Instagram.

Américo Aguiar, que será elevado a cardeal no consistório de 30 de setembro, em Roma, estava no Vaticano para conversar com o Papa sobre o seu futuro.